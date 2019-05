Edda Bustamente abandonó Intrusos tras discutir con los panelistas por su controversia con De la Ve: "Estás diciendo una burrada tras otra"

En mayo de 2019 el Congreso sancionó la Ley de Identidad de Género, y a pesar de que el debate parlamentario quedó cerrado, siete años después Edda Bustamante (74) se trenzó en una redundante controversia con Flor de la Ve (44) primero y con Intrusos luego. La semana pasada en Flor de tarde (lunes a viernes a las 14.30 horas por Ciudad Magazine) la artista sentenció categórica: “Cuando nace un bebé le miran los órganos, y si es masculino, es varón”.

Ante esa declaración, Flor corrigió a su invitada: “Si hay una persona autorizada para hablar en este programa, soy yo. Porque sobre todo, tengo ese sexo. Yo toda mi vida me sentí mujer. Lo lamento si no les gusta a las empoderadas de vagina”. Entonces, Edda volvió a sustentar sus dichos en la mera genitalidad: “Las mujeres hemos perdido un campo importantísimo. La vagina. Basándose en la naturaleza, hay macho y hembra. ¿Cómo explicás lo tuyo, Flor, si no te sustentás en la base de hombre y mujer? ¿Cómo decís que te sentís mujer si no te basás en lo que es una mujer?”. A lo que Flor replicó con calma y claridad: “Parece que solamente podés ser mujer si cargás una vagina, y yo no creo en eso. Es así, es lo que yo siento, pero a mucha gente le cuesta entender que no es lo genital”.

Con esta polémica en sus espaldas, la protagonista de Flores de Tajy visitó Intrusos, minimizó el debate y arrancó súper provocadora cuando Jorge Rial le preguntó por su cruce con Flor: “Con Flor no pasó nada. Primero quiero presentarme. No sé si me conocen, me llamo Edda Bustamante. Biológicamente nací con órganos reproductores, género femenino y nunca tuve problemas con esa coherencia. Nadie se dio cuenta de algo que dijo Flor al final del programa, porque a mí lo que me gusta es esa cosa finita. Me chocó que dijo que era la única que podía hablar 'porque tengo mis órganos intactos de la cintura para abajo', que se supone que biológicamente son reproductores masculinos, y que de la parte de arriba es mujer porque ella lo siente”.

"¿Qué veo cuando veo a Flor de la Ve? De la cintura para arriba unas tetas operadas que, como imagen, si la ves caminando, es mujer". G-plus

Acto seguido, arremetió contra Flor: “Yo lo que le quiero decir a Flor de la Ve es que mujer es quien puede contener y reproducir un ser en la raza humana, que lo busque en el diccionario. Después está el género masculino y femenino, dictado por la ley, aceptado por todos”.

Según el artículo 2 de la Ley 26.743 de identidad de género, “se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”.

“Las mujeres ya no podemos hablar. Porque si nosotras hablamos de nuestro órgano reproductor salta alguien que dice que es mujer igual aunque no tenga el órgano reproductor. ¿En qué se ha convertido la mujer?". G-plus

Las reflexiones de Edda dejaron pasmados a todos en el estudio, pero la dejaron explayarse para cuestionarla una vez que finalizara su razonamiento. “Me insulto a mí misma diciendo gay o trans, porque todas son personas”, enfatizó. Y se quejó: “Las mujeres ya no podemos hablar. Porque si nosotras hablamos de nuestro órgano reproductor salta alguien que dice que es mujer igual aunque no tenga el órgano reproductor. ¿En qué se ha convertido la mujer? (...) No sé qué carajo significa sentirse mujer. No lo sé. Es más, es la primera vez que alguien me desestabiliza, porque cuando yo salí del programa de Flor no sabía si me sentía como mujer, porque no sé qué es sentirse mujer. Si sentirse mujer es tener ganas de tener un bebé adentro de la panza, darle de mamar, o si es ponerse vestidos femeninos”.

Luego, Rial le pidió que decribiera qué ve en Flor de la Ve: "De la cintura para arriba unas tetas operadas que, como imagen, si la ves caminando, es mujer".

Pallares: “Estás haciendo un stand up, diciendo una burrada tras otra y ofendiendo a mucha gente”. G-plus

Instantes después Marcela Tauro intentó dilucidar los dichos de Bustamante: “La mujer que no puede reproducir aunque tenga el órgano, ¿sigue siendo mujer?”. Horrorizado, Adrián Pallares fue directo: “Hay una ley que es la de Identidad de género y lo que opines vos, Flor de la Ve, Rial, Tauro o Pallares no importa. Vos opinaste que era mujer quien tiene órgano femenino y no es así”. Y más allá de indignación de Edda, el panelista remató: “Estás haciendo un stand up, diciendo una burrada tras otra y ofendiendo a mucha gente”.

Ofuscada, la invitada exclamó: “Estoy diciendo que practiqué la ley antes de que saliera. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo porque es mi ser”. Más tarde, Daniel Ambrosino le espetó que “estaba discriminando” y ella enfureció. “Dentro de la igualdad de género, los heterosexuales podemos hablar públicamente con menos tranquilidad que antes. Con esto del feminismo atacan a los hombres, los meten dentro de la misma bolsa y no lo considero justo. Hablemos de golpeadores, de los que matan, de los que no permiten la igualdad de género en cuanto a los sueldos y tantos derechos que estamos obteniendo”, dijo.

Ambrosino le dijo: "Estás discriminando, Edda". Fue entonces que Bustamante decidió pararse e irse del estudio: "No permito la discriminación de estos dos (por Pallares y Ambrosino). ¡Y hombres! ¡Joder! Hasta luego, querido (Ambrosino). ¿O te tengo que decir querida? ¿Decime cómo sentís?". A lo que el panelista le retrucó: "Yo me siento querido. ¿Y vos cómo te sentís?". La actriz cerró: "Yo no me siento querida". G-plus

"Estás discriminando, Edda", insistió Ambrosino. Fue entonces que Bustamante decidió pararse e irse del estudio: “Yo y todas las mujeres nos tenemos que sentir atacadas. Pero mujeres mujeres, no que ella también es mujer”, lanzó. "No permito la discriminación de estos dos (por Pallares y Ambrosino). ¡Y hombres! ¡Joder!".

"Encima sos intolerante", le dijo Ambrosino. "Hasta luego, querido. ¿O te tengo que decir querida? ¿Decime cómo sentís?", lo toreó Edda. "Yo me siento querido. ¿Y vos cómo te sentís?", retrucó el panelista. "Yo no me siento querida", cerró la actriz.

¡Qué momento!