El duro último video de Carmen Barbieri desde la clínica, antes de entrar en coma farmacológico

Este sábado, Carmen Barbieri fue puesta en coma farmacológico tras dos semanas internada a raíz de una neumonía derivada Covid-19. El fin de semana pasado, la capocómica envío su último video a un medio a El Run Run del Espectáculo.

En las imágenes desde la clínica, se escucha a la actriz con la voz muy tomada relatar cómo transcurren sus días mientras trata de salir adelante y se alegra de que al menos puede “ver el amanecer y el atardecer". Carmen mostró también cómo es la habitación de la Clínica Zabala en la que fue alojada, haciendo hincapié en la buena vista que tiene hacía la avenida Cabildo y el Colegio de la Misericordia.

"Ves, esa es Cabildo. Estoy en Cabildo y Zabala. Acá al lado hay un colegio, entonces hay un árbol enorme. Por lo menos veo el amanecer y el atardecer", se la escucha decir. Carmen le contó además al conductor Fernando Piaggio que todas las tardes aparece en el ventanal un colibrí que le alegra la vida.

Asimismo, la actriz envió algunos mensajes de WhatsApp explicando que ella tomó todos los recaudos antes de contagiarse, en referencia a los dichos de Flavio Mendoza, que la trató de hipocondríaca la semana pasada.

“Yo antes de este contagio me hice dos hisopados antes de entrar al teatro y otros dos antes de MasterChef y dieron negativo. Yo me cuido y me cuidé todo el tiempo. No fue la broma, fue solo la nota que hizo en la calle y que me trató de hipocondríaca y que imagino que tengo el Covid-19”, escribió Carmen, y aseguró que su abogado es quien tomará la decisión de accionar o no judicialmente contra Mendoza.

“Hoy no es un buen día. Mucha fiebre y mucho dolor de cuerpo y de cabeza. No puedo hablar, muy agitada. Me acaban de bañar y quedo como si corriera la maratón del Central Park. Quiero salir de esto, pelearle al bicho hasta ganarle y después veré que pasa. Dios me ayude”, concluyó con otro mensaje la mamá de Fede Bal.