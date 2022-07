Duro reproche de Romina Scalora a Emily Lucius: "No querías dar notas y estabas hablando con otros canales"

Tras su eliminación de El hotel de los famosos, Emily Lucius se refugió en su hogar y por el término de un mes dejó que su hermana Belu hable por ella en los medios, a diferencia de los otros participantes que visitaron los ciclos de eltrece.

Sin embargo, la semana pasada, la participante brindó un móvil a LAM, lo que no cayó nada bien entre los productores de El debate de El hotel de los famosos, y este domingo Romina Scalora se lo reprochó de una manera irrefutable.

Por primera vez en El debate, Emily aseguró que “lo que queda en la competencia es parte del juego”. “Mi inquietud es: con tanto odio y tanta violencia que se está generando en todas partes del mundo, ¿por qué no se juntan (con Martín Salwe) a hablar cuando salga Martín?”, le dijo a Majo Martino.

ROMINA SCALORA LE PUSO LOS PUNTOS A EMILY LUCIUS TRAS SU PLANTAZO A EL DEBATE DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Este es un programa de tele por el que vos dijiste que estuviste encerrada un mes en tu casa. Estimo que cada uno procesa su experiencia como va pudiendo”, dijo a su vez la panelista Romina Scalora.

“Así como vos tuviste, a mi modo de entender, una frase desafortunada ante el ataque de pánico de Locho, yo podría decirte que me parece que durante el mes que estuviste encerrada y no quisiste venir también estuviste hablando con otros canales”, disparó Romina, dejando sin palabras a la participante.

“Si se quiere, se puede malinterpretar las cosas, entonces me parece que si vamos a hablar de las percepciones o del odio que hay en el mundo, me parece que todo se vuelve un poco abstracto y no estamos hablando del juego”, cerró Scalora, obligando a Emily Lucius a ensayar su defensa.

Mientras iba transcurriendo la conversación, la panelista iba compartiendo sus impresiones a través de Twitter.