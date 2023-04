La dura historia de vida de la participante de Canta Conmigo Ahora que hizo parar a los 100 jurados: "Lo único que me mantuvo de pie fue la música"

Esperanza Careri fue una de las pocas participantes que logró que los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora se paren para darle su voto de confianza y que siga pasando de ronda. Y además de haber demostrado su increíble talento arriba del escenario, la mujer conmovió a todos con su dura historia de vida personal.

“Muchas gracias por cantar, pararse y disfrutar esto conmigo que es una oportunidad que le gradezco a Dios y a la vida. La música sana y hacer esto, a mí me llena completamente el corazón”, comenzó diciendo Esperanza, visiblemente movilizada, en el programa de eltrece.

“La verdad es que he pasado por momentos muy duros, he sufrido bullying, mi tía se suicidó y yo tuve sentimientos parecidos, y lo único que me mantuvo de pie para seguir adelante es la música”, agregó. Y cerró, con lágrimas en los ojos y feliz por esta bienvenida: “Me llena el corazón haberlos tocados a todos ustedes y que se hayan arado con mi arte. ¡Gracias!”.

LA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA QUE QUEBRÓ EN LLANTO AL ESCUCHAR LA DEVOLUCIÓN DEL JURADO

Con el corazón latiendo fuerte por tener la oportunidad de lucirse ante los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Natasha Di Dio no pudo evitar quebrar en llanto tras escuchar las devoluciones.

La joven de 24 años, oriunda de Mendoza, interpretó Como yo nadie te ha amado (el famoso tema de Bon Jovi) y demostró todo su talento arriba del escenario. Fue entonces que, después de que varios artistas la halagaron ella agradeció cada palabra con lágrimas en los ojos.

“Es un montón”, atinó a decir la joven, pese a no haber llegado al puntaje requerido para pasar de ronda, pero feliz de haberse animado a anotarse a este reality de eltrece que le permitió hacer escuchar su increíble voz.