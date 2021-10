Dramático relato de Mavys Álvarez, la mujer que estuvo con Diego Maradona a sus 16 años: "Él me llevó a la droga"

La segunda parte de la entrevista que Mavys Álvarez, la mujer que asegura haber estado con Diego Maradona a sus 16 años, dio para América TeVé fue tan fuerte como la primera. Es que la mujer, habló de sus fuertes adicciones a las drogas y contó que empezó a consumir cuando conoció al astro futbolístico.

"Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”, aseguró Mavys, que habría vivido durante tres años con Diego en La Pradera.

Acto seguido, habló a fondo de su problema de adicciones, del que le costó mucho salir.

"Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17. En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía... Al principio no, al principio me decía que si lo tocaba me mataba y todo eso", afirmó la mujer durante la entrevista.

Y continuó: "Pero después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, mucho, mucho...Todos los días. Hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila".

Antes de cerrar, Mavys contó que haber comenzado a drogarse con Diego fue el "error" más grande de su vida.

Por último, afirmó: "Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. También estuve algunas horas en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para ir al baño... ¡No podía! Ya estaba adicta, no podía parar... No podía parar...", cerró, quebrada en llanto.