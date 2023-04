Dos activistas veganos vandalizaron el estudio de MasterChef: "Defendemos una demanda justa"

Se vivió un momento de tensión en el restaurante de MasterChef cuando dos activistas veganos lograron entrar y vandalizar el logo del programa culinario.

Estas personas están en contra de que en los desafíos se utilice carne y derivados de productos animales. Por eso, vandalizaron parte del comedor.

"Llevamos un año defendiendo una demanda justa, necesaria e inevitable... No nos queda otra alternativa que escalar a la disrupción hasta ser escuchados", comentaron en el video, que se hizo viral.

La policía tuvo que intervenir para sacarlos del lugar, luego de que la situación, lamentablemente, comenzara a escalar.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA TRAS SER SEÑALADA COMO “MUFA” POR UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

"¡Gol entonces!", exclamó anticipadamente Wanda al ver la reacción de Germán, que la detuvo casi de inmediato. "No, no, no. Todavía no. Somos tres los jurados", le dijo, en referencia a que todavía restaban los veredictos de Damián Betular y Donato de Santis.

"Ay, claro, por cábala no se grita el gol antes. Perdón", se disculpó la conductora. "Uy, ya te arruinó", le dijo Martitegui al participante, bromeando sobre este tema, que siempre preocupa a los integrantes de la farándula.

"Anulo mufa. Cancelo, cancelo, cancelo", dijo Juan Ignacio, plegándose a la broma del jurado. "No soy mufa, nunca fui mufa. Tranquilo", lo frenó Wanda, mientras los jurados coincidían al unísono con ella: "Al contrario", dijeron los tres, que terminaron aprobando al participante.