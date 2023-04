Donato de Santis sorprendió con su desayuno gigante y se volvió viral

Donato de Santis, reconocido chef y jurado de MasterChef, impactó a sus seguidores de Instagram con su desayuno fuera de serie.

El cocinero se mostró recién levantado, luciendo una bata azul, desayunando un café con leche inmenso, servido en tazón, con dos medialunas -mejor dicho, croissant- XXL, que no entran en ningún plato.

"Buen día, chicos, ¿cómo amanecieron ustedes?", les preguntó al chef a sus fans, que quedaron impactados por el tamaño de, especialmente, la pastelería que le sirvieron.

EL EMOTIVO POSTEO DE DONATO DE SANTIS PARA SU MAMÁ

"Hoy me toca despedirme de mi Madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre", comenzó escribiendo el chef en un extenso posteo que publicó en su cuenta de Instagram con fotos de María.

"Sabés que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito…", añadió el chef. Donato viajaba todos los veranos a su pueblo natal para pasar varios meses junto a su madre y su familia italiana.

"A veces me he preguntado a dónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si alguna vez los tuviste cuando eras niña… Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida, así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente", finalizó.