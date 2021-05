Divertido relato de Jorge Rial de la única vez que se puso bótox: "Estuve quince días sin que se me muevan las orejas"

Atento a la imagen, Jorge Rial no solo es un hombre que se preocupa por el buen vestir, también pone el ojo en su estética facial y corporal. Además de tratar de sumar hábitos saludables a su rutina. Por ejemplo, de la mano de su pareja nutricionista, Romina Pereiro.

Con el humor y la ironía que lo caracteriza, el conductor de TV Nostra recordó su paso por un centro de estética, al que fue simplemente para hacerse una limpieza en el rostro y terminó aplicándose bótox.

"A principio de año me fui a hacer una limpieza de cutis. La doctora me vio entregado y me dice '¿no te querés poner un poquito acá (de bótox)? Tenés un tajo'. A mí me gusta. Es el paso del tiempo. Lo bueno y lo malo de la vida. Pero al final le dije '¿cómo es la historia?'. Y me dice 'son 3 pinchazos'. Al final fueron 4", comenzó relatando, con simpatía, Jorge.

"Estuve 15 días, papi, que no se me movían las orejas. Dije '¡nunca más nada!'. Prefiero andar con esta cara espantosa". G-plus

