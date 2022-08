Divertido ida y vuelta de Tinelli con El Polaco y L-Gante en Canta Conmigo Ahora: "Yo saldría una noche de gira con ustedes"

Una vez más, Marcelo Tinelli se acercó a las gradas donde se ubican los jurados de Canta Conmigo Ahora para conocer más a fondo qué opinan de las presentaciones de los participantes. Sin embargo, en esta oportunidad el conductor sorprendió al revelar qué planes haría con El Polaco y L-Gante.

“Me encanta la dupla El Polaco y L-Gante. Es para salir de gira. Yo saldría de gira con ustedes dos una noche si me llevan”, aseguró el conductor, que se separó de Guillermina Valdés, ante la risa de dos de los músicos más populares, que enamoran a sus fans con sus hits.

Tras escucharlo, L-Gante le puso humor: “Hacemos desastre. Es para cag… Levantamos el rating”, expresó, sin tapujos. A lo que el presentador cerró: “Pero yo voy, no hay ningún problema. Ya vi que andas en una limusina tremenda, vamos a salir un día”.

EL TIRRI REVELÓ QUIÉS ES EL MÁS SENSIBLE Y QUIÉN EL MÁS DIVO DE CANTA CONMIGO AHORA

En medio de la felicidad por ser uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Luciano “el Tirri” habló de cómo vive el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece y ahondó más en las personalidades de Cristian Castro y Alejandro Paker.

“Alejandro Paker es el más divo. Él llega dos horas antes y tiene toda la producción. La rompe. No es o parece el malo porque cuando da las explicaciones, los argumentos, entendés por qué no se levantó claramente cuando te lo explica. Es un tipo que sabe mucho”, comenzó diciendo el primo de Tinelli en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Cristian Castro es el más sensible del jurado. Él va a lo que le toca el alma, cómo vive lo que escucha. Todo lo del programa lo vive emocionalmente y se lo ve muy feliz, tal como él mismo lo dice. Es un fenómeno. De hecho, nos hicimos amigos”, cerró.