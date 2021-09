Divertido comentario de Pallares sobre el arribo de China Suárez a Madrid: "Llegó a España e hizo un despelote bárbaro"

Desde que le puso punto final a su historia de amor con Benjamín Vicuña y tras arribar a España por compromisos laborales, Eugenia “la China” Suárez se convirtió en noticia tras enfrentar rumores de acercamiento a distintas figuras.

Y en medio del análisis de este tema de Intrusos, donde deslizaron que la actriz estaría bien acompañada de Javier de Miguel según las pitas que pudieron percibir en varias fotos de las salidas de la China, el conductor dio que hablar con su divertido comentario: “Chicos, la China Suárez llego a España e hizo un despelote bárbaro”.

La encargada de hablar de este vínculo entre Eugenia y el modelo español fue Estefanía Berardi, panelista de Mañanisima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30, quien hizo una minuciosa investigación en Instagram para chequear quién era el caballero en cuestión.

Adrián Pallares en Intrusos: “Chicos, la China Suárez llego a España e hizo un despelote bárbaro”. G-plus

En un video se ve el brazo de un masculino, muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico, pero lo mío fue todo un trabajo de investigación", comenzó diciendo la panelista.

Y cerró: "Entré al Instagram del modelo Javier de Miguel y tiene el reloj que se ve en el video. Ellos se conocieron en el Festival de San Sebastián. Después encontré esta historia. Que él dice que está esperando a la rubia del tercero. Ahí se ve el reloj y la pulsera blanca que se ve cerca de la China (en el restaurante)".