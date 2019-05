A dos meses del estreno de Argentina, tierra de amor y venganza, la novela éxito de eltrece, la pareja de ficción que conformaron Delfina Chaves (23) y Albert Baró (23), el actor español de la serie Merlí, se convirtió en una de las favoritas del público. Y, al parecer, de los familiares de la joven actriz, hermana de Paula Chaves.

Con el correr de los capítulos, el vínculo amoroso entre Lucía (Chaves) y Bruno (Baró) comenzó a ser cada vez más cercano e íntimo, sin embargo, el tan esperado beso entre los protagonistas se hace desear. Tanto que el abuelo de Delfina la llamó por teléfono para darle un claro y divertido mensaje.

"Mi abuelo me llama por teléfono y no alcanzo a decir 'hola' que ya me estaba terminando de decir ‘nena, si al catalán ese no le das un beso vos, se lo doy yo’ @albertbaro_ . @leocalderone, daaaaaale", escribió la actriz en Twitter, compartiendo con sus seguidores el fanatismo que tiene su abuelo con la novela.

Al ver el tweet, el galán español le respondió: "¡jajajajaja!", junto al emoji de un corazón. Y Delfina retrucó: "Sisi, reite...". También arrobado en el mensaje inicial de actriz, Leandro Calderone, uno de los escritores de la ficción, agregó: "Jajajaja. Decile a tu abuelo shippero que falta nada".