Hace una semana, Silvina Escudero (36) hizo las valijas junto a su novio y juntos se fueron a Playa del Carmen. Desde allí, la participante del Súper Bailando comparte su día a día con románticas postales con su pareja, la vida nocturna en el destino y, por supuesto, no faltan las fotos sensuales en bikini… ¡que no están a salvo de los bloopers!

Silvina publicó una foto sexy, sin la parte de arriba de su bikini, sobre la arena y con el mar como fondo. Un día después, con mucho humor, mostró cómo mientras intentaba conseguir la foto sexy perfecta, terminó arrastrada por una ola: “Haciéndome la sirena, me convertí en pescado”, escribió. “La realidad detrás de mi otra publicación. Para los que me conocen en mi cotidiano esto no es sorpresa, saben que los bloopers forman parte de mi día a día. Es lo que hay, soy lo que soy”, puso divertida.

¡Podía fallar y falló! Mirá el blooper de Silvina Escudero en las playas mexicanas.

Divertido blooper de Silvina Escudero, en topless en la playa: "Haciéndome la sirena, me convertí en pescado"

Foto: Instagram