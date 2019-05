Con motivo de promocionar su nueva obra de teatro, Cien metros cuadrados, María Valenzuela visitó Cortá por Lozano. Pero lo hizo bajo el asesoramiento estético de su familia, que se ocupó de renovarle parte del guardarropa para que luzca espléndida en sus notas de TV.

"Ay, dejaste la etiqueta. Y cuidado que dejaste el alfiler de gancho abierto. Vamos a sacarlo. Te querías flagelar", le dijo Vero, con humor, al ver el saco con la etiqueta colgando. G-plus

Antes de dar inicio al mano a mano con Vero Lozano, la actriz quiso agradecerle a su hijo, Julián, haberle comprado un bello saco, sin imaginar que protagonizaría un divertido blooper fashion: María se olvidó de quitarle la enorme etiqueta que colgaba del cuello.

"Mi hijo Julián y mi nuera, Jésica Olmedo, me dijeron que no podía ir siempre (a los programas) con las mismas calzas. Entonces, fueron y me compraron calzas y este saquito. Me lo regalaron y lo estrené", le dijo Valenzuela a Lozano, mientras se quitaba el abrigo y mostraba con humor la etiqueta colgando. "Ahora, ¿esto tiene algún significado?", le consultó a Vero, que además de conductora es psicóloga. Y ella le respondió sin análisis, pero con simpatía: "¡Ay, dejaste la etiqueta! Y cuidado que dejaste el alfiler de gancho abierto. Vamos a sacarlo. Te querías flagelar". Fue ante esa devolución que la actriz concluyó la anécdota, risueña: "Había algo que me pinchaba".

