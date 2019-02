Acostumbrada a compartir los vaivenes de sus días en las redes sociales, Nati Jota (24) vive con muchísimo sentido del humor cada situación de su vida cotidiana. Incluso aquellas en las que no está muy a gusto con el resultado obtenido.

Esta vez, la periodista de ESPN posteó dos selfies en Instagram en las que blanqueó sus dudas respecto a su cambio de look. En un primer momento, Nati confesó: "Tengo flequillo y no sé cómo me siento con eso".

Con sus cabellos rubios al viento apenas cubiertos por una vincha, más tarde la influencer publicó otra foto en la que comentó sin filtro: "Me saco fotos porque no sé cuánto más voy a durar con flequillo. Dirán algunos que estoy exagerando con tanta movida y dudas por un corte de pelo, pero yo sé que muchas me re entienden, ¿no? Como verán lo voy cambiando de forma porque creo que me queda para el culo, pero no lo descifro".

Por lo pronto, Bruno Siri, el novio rugbier de Nati, le dio su “me gusta” a su segundo posteo, y los admiradores elogiaron el look de la periodista en su gran mayoría.

Mirá el antes y el después de Nati Jota.