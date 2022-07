La divertida reacción de Luli Fernández cuando le preguntaron si está embarazada

Después de que Luli Fernández le reprochara a Cande Ruggeri no haberle contado que está embarazada, en Socios del Espectáculo recordaron cuando la hija de Oscar Ruggeri se animó a la "prueba de la cuchara", le salió que esperaba una "nena" y finalmente la modelo confirmó que será niña.

Entonces, Rodrigo Lussich comentó: "Salió nena y Luli va a tener nena...". Rápidamente, Luli lo interrumpió: "Yo no, Cande".

Entre las carcajadas de todos en el panel, Karina Iavícoli le preguntó con gracia a su compañera: "Luli, ¿estás embarazada?".

Y Fernández reaccionó con humor: "No, ¡Dios no te oiga!", retrucó divertida, dejando en claro que por el momento no está en sus planes tener otro hijo con su pareja, Cristian Cúneo Libarona, con quien ya son papás del pequeño Indalecio.