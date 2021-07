Diego Ramos, muy honesto sobre sus deseos de ser padre: "Adoptaría, pero bajé los brazos antes de empezar"

Algún tiempo atrás, Marcelo Polino reveló que había iniciado los trámites de adopción para convertirse en padre, aunque algunos años después reconoció que desistió por lo burocrático que resultó el proceso y todas las trabas que encontró. En Implacables, Diego Ramos se mostró condicionado por la mala experiencia del periodista y confesó que, de hacerlo, “adoptaría a niños ya grandes”.

“¿Te ves como padre en un futuro?”, le preguntó al actor Susana Roccasalvo. “Yo soy muy padre, muy protector y tengo una cosa muy paternal pero la verdad es que en este momento no porque creo que, y no quiero dar un mensaje desesperanzador porque hay gente que lo hace y lo logra”, señaló Diego Ramos.

“Mi método sería la adopción. Inclusive de chicos o chicas un poco más grandes, pero he visto tanta gente que pasó años de años de años y desilusiones, y golpes contra la pared y no sucedía nada, que a mí me desesperanzó antes de empezar. Bajé los brazos antes de empezar”, agregó el actor, y citó como ejemplo a Marcelo Polino. “No quiero dar un mensaje desesperanzador porque hubo gente a la que le fue muy bien, pero yo no tengo esa paciencia. Yo hoy en día no lo necesitaré tanto, o pondré mi amor en otras cosas como mis sobrinos y en los hijos de amigos”, concluyó Diego Ramos.