El día que Yanina Latorre casi termina presa: "Fui a fajar a la amante de mi papá"

Pese a su efervescencia frente a la cámara, Yanina Latorre se confiesa habitualmente como “de familia tradicional” y en esa línea recordó en una entrevista cómo estuvo a punto de ir presa a los 18 años por un arrebato de furia tras la separación de sus padres.

La panelista de LAM fue la elegida para degustar salsas y hamburguesas en Terapia Picante (Youtube), y en esa línea se mostró mucho más suelta de lo que se la suele ver en el ciclo de De Brito y en sus picantes stories de Instagram donde incendia a las celebridades.

“Me llegó que a los 18 años casi caés presa por un episodio en un departamento”, disparó el conductor, y eso le dio pie a la panelista para sincerarse: “Sí, es verdad. La amante de mi papá... La fui a fajar”, admitió.

YANINA LATORRE CONTÓ POR QUÉ CASI FUE PRESA A LOS 18 AÑOS

Tras aclarar que su padre ha fallecido. Yanina recordó: “Papá y mamá se habían separado. Él tenía una amante. Yo soy de familia tradicional porque yo me hago la viva, digo de todo, pero soy una pel... Soy de familia tradicional ‘Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús’, católica, catequista, reprimida...”, dijo.

“Una idiota. Imaginate que hace 30 años que estoy con un tipo y soy fiel. No de buena, me bajó el mandato”, dijo como arrepentida. “Sí, te juro, no lo digo con orgullo, me encantaría ser put... pero no le encuentro la vuelta”, confesó.

“Yo soy la típica que si garch..., al otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces yo a esta edad no puedo buscar una amante”, cerro, reflexionando.