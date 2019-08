La devolución de Pampita a Flor de la Ve y Gabo Usandivaras tras el escándalo en el Súper Bailando

Lejos de la polémica que se generó en la pista del Súper Bailando, cuando Pampita criticó la performance de Gabo Usandivaras pidiéndole que tenga una actitud "más de macho" para resaltar la figura de Florencia de la Ve, la pareja y el jurado parece haber llegado a una tregua.

Tras aclarar que cualquier conflicto en el programa forma parte del pasado, la modelo volvió a juzgar al equipo (que cosechó un total de 25 puntos)… y en esta oportunidad no escatimó en halagos para la participante: "Bienvenido a la pista a todo el equipo. La coreografía me gustó, me pareció muy original la fusión de tango", comenzó diciendo Carolina Ardohain en vivo.

"Además, me parece que Flor está en un momento físico espléndido. Tiene un lomazo después de entrenar, está toda fibrosa, unas piernas divinas y siempre viene con su outfit impecable que hace ella con sus propias manos. Le pone mucho show. Me gustó. Estuvieron conectados, más que en otras oportunidades y se los valoro", agregó.

Por último, Pampita -que en esta ronda tiene el voto secreto- marcó algunas correcciones y cerró: "Cuidado con mirar el piso. Un consejito, si no lo mirás a Gabo, mirá a la cámara. La adrenalina en algunos momentos les pasó factura porque se iban un poquito de la música, pero no hubo ningún momento grave para corregir. Cuidado con los nervios, atentos con eso, que no les traspase y puedan manejar mejor los tiempos. De todas maneras, muy buena gala esta noche".

¡Todo tranquilo!