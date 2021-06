Los detalles del escandaloso enfrentamiento de Floppy Tesouro y Silvina Luna: "Si la veo la mato"

A poco de que Floppy Tesouro confirmara su separación de Rodrigo Fernández Prieto estalló el rumor de que el empresario estaría en pareja con Silvina Luna. En ese entonces, la madre de Moorea Fernández Prito (4) había asegurado que el padre de su hija era “cero infiel”, en tanto que Silvina se había defendido por su cercanía al millonario: “Es uno de mis mejores amigos”.

Sin embargo, a seis meses de ese episodio Floppy y Silvina Luna “están enfrentadas a muerte” después de haber sido “muy amigas”, según afirmaron en Intrusos. El conflicto se dio a raíz de la traición a la confianza que Tesouro habría sentido de parte de Luna, al punto que Paula Varela dijo que "a Silvina en el grupo de amigos la llaman ‘la usurpadora’” por haberse instalado en la casa de Fernández Prieto en Panamá.

“Tanto usurpa la casa que le cambió el color, era azul y la pintó de blanca”, exclamó la panelista.

“Fueron a Miami al mismo momento y Floppy le dijo a Rodrigo ‘si ella viene acá yo me voy, porque si la veo la mato’. Cada vez que se iban a encontrar Floppy le preguntaba si iba Silvina, porque si iba, ella no iba, porque no quería ni ver a Luna”.

En el programa explicaron el blanqueo de Floppy Tesouro con su nuevo novio Ezequiel Pereira: "Porque Rodrigo Fernández Prieto va a blanquear con Silvina Luna”, completó Rodrigo Lussich.