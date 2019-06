La desubicada reacción de Amalia Granata tras una dolorosa confesión de una panelista de Pampita Online

Tras convertirse en diputada provincial electa de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida, Amalia Granata brindó un móvil en vivo a Pampita Online. La periodista defendió su postura en contra de la legalización del aborto (que fue su plataforma de campaña) y tuvo una desubicada reacción tras una dolorosa confesión de la panelista Puli Demaría.

“Adentro del cuerpo de la mujer hay un bebé, ir a abortar es un flagelo humano, es atentar contra una persona vulnerable. Ese es el mensaje que hay que darle a los jóvenes, no que adentro hay un conjunto de células que no siente nada”, aseveró Granata. Y la DJ y amiga íntima de Pampita contó su delicada experiencia.

"Yo perdí 4 bebés y tuve que hacer in vitro. Cuando yo perdí esos bebés sí eran un conjunto de células, que primero se divide en 2 y después en 4. Y no sienten", contó Demaría. Y Granata lanzó, irónica: "Bueno, es tu opinión científica". Luego, comentó por lo bajo: "Me aburrí, sorry". G-plus

“Yo perdí cuatro bebés, tengo cuatro hijos y tuve que hacer in vitro así que sé un montón. Quiero decirte que, lamentablemente, cuando yo perdí esos bebés sí es un conjunto de células, que primero se divide en dos y después en cuatro. Y no sienten. A cada hijo que perdí yo le puse una cara, pero aún así vos no podés estar diciendo esa información. En las primeras semanas es un conjunto de células, no sienten”, la cruzó Demaría.

Sin embargo, ante la fuerte declaración de la panelista, Granata lanzó irónicamente: “Bueno, es tu opinión científica”. Luego, miró a la notera, a quien le comentó por lo bajo “me aburrí, sorry”. Indignada, Pampita le salió al cruce ante semejante destrato. “Recién te oí que dijiste ‘me aburrí’. En diciembre ya vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate, a donde nuestros representantes van a ir a ser escuchados y tratados con respeto. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con muchísimo respeto pero estaría bueno que sea mutuo”, la remató la conductora.