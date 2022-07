Desopilante respuesta de Cande Tinelli sobre por qué no votó a un participante de Canta Conmigo Ahora: "Me colgué"

Como la mayoría de los participantes que se anotaron para mostrar su talento en Canta Conmigo Ahora, Martín Abascal (un joven de 32 años, oriundo de Uruguay) también llegó al escenario para deleitar a los 100 jurados del programa.

¡Y lo logró! El actor y cantante cantó el tema Ahora quién y pudo deslumbrar a varias figuras como Locho Loccisano, Manuel Wirtz, El Tirri, Cristian Castro, El Puma, Gladys La Bomba Tucumana y Coti Sorokin, entre otros: “Lo que lograste es que se parara Alejandro Paker y es la primera vez”, observó Marcelo Tinelli, mostrando la gran aceptación que logró el concursante.

Sin embargo, luego de que Tinelli quisiera saber por qué su hija Cande fue una de las que no se paró ni dio su voto, ella se sinceró con una desopilante respuesta: “Quiero hablar porque pasó algo muy loco”, comenzó diciendo.

“Cristian Castro, que está al lado mío, me cantaba a la vez que Martín. Y yo soy muy sensible, entonces me metí mucho en el tema y me colgué. Y de golpe vi cómo se iba terminando la letra y fue como ‘ay’ y no llegué. Pero juro que no es real esto, o sea, te voté positivo, pero me olvidé. Se me fue. ¡Perdón!”, agregó.

Tras escucharla, Coti –su novio- tomó la palabra y cerró, divertido: “Yo también me colgué por momentos, pero al final me acordé de apretar el botón. Somos los dos bastante colgado, pero Cande es un poquito más colgada que yo”.