Desopilante reclamo del Pollo Álvarez a Pampita y Roberto García Moritán en vivo: "Dejen de ser tan dulces porque nos exponen a todos"

Desde que comenzó la historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán, el intercambio de románticas declaraciones y distintos gestos de amor los llevaron a ganarse el podio de la pareja más enamorada y afianzada de la farándula.

Sin embargo, el Pollo Álvarez lanzó una divertida queja después de ver una nota de la parejita (que tienen a su pequeña, Ana) muy acaramelada en un evento solidario: “Pampita es impecable y Roberto es buenísimo, me encanta que puedan colaborar”, comenzó diciendo el conductor de Nosotros a la mañana.

Y agregó, sin filtro y generando las risas de sus compañeros: “Pero chicos, por favor, por el bien de todas las parejas que todo el tiempo nos peleamos y nos reconciliamos, ¡dejen de ser tan dulces! ¡Nos exponen a todos!”.

“Se dicen ‘te amo’, que esto, lo otro. Y vos decía, ¡¿cómo hacen?! Yo necesito que digan ‘no sabés, este es un moplo (sic) en la convivencia o algo de eso para sentirme mejor’”, continuó. Por último, dejó en claro que su reacción fue con mucho humor: “No, los estoy cargando, son puro amor. Y le mando un beso a Caro que el 20 de octubre vamos a conducir juntos el Martín Fierro de Cable”.

PAMPITA ADMITIÓ QUE LO CELA A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Estuvo Pampita en el primer programa de Juana Viale, después del debut de Mirtha Legrand la noche anterior, y cuando salió el tema de los celos en las relaciones de pareja, la conductora de El Hotel de los Famosos se sinceró sobre su relación con Roberto García Moritán.

“Soy recelosa. Sí”, reconoció, entre risas cuando la animadora del ciclo quiso saber cómo era con ese sentimiento. “No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío, pero en el buen sentido. No he hecho escándalos”, aseveró.

“No me gusta compartir el tesoro que es una relación. Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si sigue su carrera en la política. También el poder te quita mucha energía”, cerró.