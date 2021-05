La desopilante reacción de Darío Barassi al escuchar que le decían "Dale Gordi": "¿Quién fue?"

Este martes Darío Barassi salió a escena en el inicio de 100 argentinos dicen aunque un pequeño detalle le llamó la atención en el medio de tanto bullicio. “¿Quién dijo ‘Dale Gordi’?”, preguntó el conductor mirando hacia una de las familias que compiten día a día en el ciclo de eltrece.

“Yo venía entrando con la mejor energía, metiendo panza porque el traje me queda apretado hoy, y escucho ‘Dale Gordi’”, dijo Barassi mirando fijamente a los integrantes de la familia Mannelli, de donde provino el grito. “¡Y gana la familia Pugliese!, exclamó Barassi dejando atrás los nubarrones que simulaba segundos antes, y declarando vencedora a los rivales de los Mannelli.

“¿Quién me dijo Gordi?”, insistió Darío, y de inmediato comenzó a saludar a los Manelli. “Marcelo, me caés bien, arengando todo el tiempo. Octavio, a vos no te quiero hablar en todo el programa”, le dijo Barassi al hijo mayor, que le respondió “¡Fue con amor!” ante la risa del conductor.