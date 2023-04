Desopilante consejo de una jurada de Canta Conmigo Ahora a una participante que rompió en llanto: "Tenés que pegar una buena puteada"

Ser la encargada de abrir la gala de este miércoles no le jugó a favor a Valentina Dacal, la participante de Canta Conmigo Ahora que debió sortear con los nervios y la adrenalina al hacer su interpretación frente a los 100 jurados.

Y después de haber cosechado tan sólo 31 puntos, la joven se sinceró: “Me jugaron muy para atrás los nervios. Estuve perfecta y cuando me subí al escenario me puse nerviosa, pero bueno. Es la primera vez que me anoto a algo así y estoy súper contenta de haber venido”

Tras escucharla, Patrissia Lorca le hizo una desopilante devolución con consejo incluido: “A todos nos pasó y es verdad. Yo lo que sugiero es siempre, antes de salir al escenario y pisarlo, respirar muy profundamente y pegar una buena puteada”, lanzó la jurada. Y cerró, divertida: “Eso, siempre sirve, de verdad. Voy a patentar esta idea. Entonces, vos respirá profundo, puteás y salís a la cancha, y salís a matar”.

UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA ROMPIÓ EN LLANTO ANTES DE SALIR A ESCENA

Con la ilusión de llegar lo más lejos posible y cumplir su sueño, Rocío Beth se anotó en Canta Conmigo Ahora para deleitar a los 100 jurados. Sin embargo, antes de cantar para todos ellos, la joven abrió su corazón y rompió en llanto al hablar de uno de sus seres más queridos.

“Actualmente, estoy como profe de canto en dos institutos y soy coach de comedia musical, así que es un trabajo en el que estoy con nenes y con adultos”, comenzó diciendo la participante en el ciclo de eltrece.

“Canto pensando mucho en mi sobrina, soy una tía re presente. Ella nació con un problema en el corazón y es mi motivadora para cantar un montón de canciones. Perdón, perdón”, agregó, sin poder contener las lágrimas de emoción.

Y cerró, muy movilizada: “ Ahora me toca el gran desafío de enfrentar a este mega jurado, a los 100. ¡Vamos con toda! Se lo dedico a mis sobrinos, a mi familia, a todos los que hacen el aguante.”.