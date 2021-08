El desopilante comentario de Ángel de Brito sobre la posible incorporación de Wanda Nara a MasterChef: "¿Para qué quiere trabajar?"

Ángel de Brito hizo un desopilante comentario sobre Wanda Nara y las posibilidades de participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity. En Los Ángeles de la Mañana, mientras entrevistaba a Ana Rosenfeld, el periodista le preguntó sobre su amiga y lanzó una inesperada opinión.

“¿Se está preparando para Mastechef?”, le consultó el conductor de la emisión matutina de eltrece a la abogada, quien dejó dudas al respecto: “No sé pero a lo mejor, quién te dice. Esas noticias las da ella”. Entonces, el periodista continuó interrogando a la letrada sobre el futuro laboral de la pareja de Mauro Icardi.

“¿Va a venir a trabajar a la Argentina? ¿Con todos los euros que tiene va a venir acá por tres pesos?”, indagó De Brito y Rosenfeld respondió: “No, no lo sé, me río porque vos sabés que Wanda a veces es bastante evasiva. Yo le pregunto ‘¿Wanda estás practicando con la cebolla que estás preparando o es un posteo divertido?’. Pero no sé nada respecto a si viene o no”.

Fue allí cuando Ángel sorprendió con su pregunta. “¿Pero tiene ganas de trabajar o está contenta así como está?, ¿Para qué quiere trabajar, esa es la pregunta, para qué?”, expresó y, luego de que las angelitas comentaran “quizás quiere ocupar la cabeza”, el periodista cerró: “Pero tiene cinco hijos”.