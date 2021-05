La desilusión de Celeste Muriega con Hernán Drago: "Hoy en día no lo estoy conociendo y ya no lo estoy viendo"

Aunque aún siguen sacándose chispazos al aire, Celeste Muriega aclaró que mantiene "una relación de amistad" con Hernán Drago y lo elogió tanto como profesional como persona. Además, remarcó que siempre fue sincera y que jamás buscó ocultar lo que vivieron juntos.

"Tengo una relación de amistad con Hernán Drago. Recuerdo la declaración que hizo de mí en este programa y fue cadena nacional. A partir de ahí dijo 'cierro la boca'. Yo siempre conté lo que él decía, tiré lo de los mates y después él contó lo del sushi. Prácticamente ya contamos todo, no hay nada que ocultar. Charlas, mates, el conocernos, no sé si para él me estaba conociendo o no. Para mí, sí. Que él pueda destinar su martes para mí y yo a él. Lo que sea habla de una intención de conocernos. Hoy en día no lo estoy conociendo. No lo estoy viendo y ya lo conocí. Tenemos una relación de amistad muy linda", aclaró en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

A pesar de remarcar una y otra vez que hoy por hoy son amigos, no dudó en calificar los besos del modelo y los elogió ¡poniéndole un excelente puntaje!

“Del 1 al 10, vamos a ponerle un 8 a los besos de Hernán Drago. Está muy bien. Vos no le preguntaste a él, el puntaje. Él como persona es un hombre muy sincero. Y mucho más linda persona que la que se ve. Le faltaría terminar de expresar todo eso que es él, más allá de lo físico. Hay cosas para resolver, por eso bajamos dos puntitos", afirmó, sin vueltas.

Y se despidió admitiendo que lo que pasaba entre ambos se empezó a "enfriar" por la exposición que vino ni bien deslizaron que en un momento disfrutaban de algo más que una amistad.