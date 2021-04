Desgarradora respuesta de Carmen Barbieri sobre su lucha contra el covid: "Me salvó Fede; no podía darle otro disgusto"

A principios de febrero, cuando estaba lista para encender las cocinas y ser parte de la segunda edición de MasterChef Celebrity, Carmen Barbieri contrajo coronavirus y su cuadro clínico se complicó.

La artista padeció una neumonía bilateral y fue inducida a un coma farmacológico. Cuando su cuadro parecía mejorar, Barbieri contrajo un virus intrahospitalario que complejizó su salud.

En ese duro marco, el reality de Telefe salió al ruedo con la promesa de que la capocómica tendría su lugar una vez repuesta. Y ese gran día llegó. El lunes 12, Carmen debutó en MasterChef y su emoción se trasladó en sus compañeros, quienes la recibieron con lágrimas de felicidad.

"Me salvó Federico, porque luche por él, otro disgusto más no podía tener. Otro más no. Luchaba por él. Pedía salir adelante por él, para que tuviese un respiro. Fue por mi hijo". G-plus

Sensibilizados, Santiago del Moro le hizo una íntima pregunta, que la mamá de Federico Bal respondió movilizada. "¿Qué te salvó?", le preguntó el conductor. Conteniendo el llanto, la artista le contestó: "Me salvó Federico, porque luche por él, otro disgusto más no podía tener. Otro más no. Luchaba por él. Pedía salir adelante por él, para que tuviese un respiro. Fue por mi hijo".

En diciembre de 2019, murió Santiago Bal. Pocos meses después, a Fede le diagnosticaron cáncer en el intestino, el cual combatió y pudo ganar la pelea. Ese año, Carmen sufrió más de un golpe en su salud.