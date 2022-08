Desconsolado llanto de una participante de Canta Conmigo Ahora al hablar de la muerte de su gran amigo y productor: "Después de eso, no pude cantar más"

La participación de Nadia Bianchetti en el escenario de Canta Conmigo Ahora fue de las más emocionantes de la noche después de que la participante le dedicará su interpretación a una persona especial que no está más a su lado.

“Mariano era un gran amigo y era mi productor. Dimos un show hermoso con nuestras canciones y a la semana que teníamos que tocar, íbamos a ser teloneros de Alejandro Sanz, que era una locura, y falleció”, comenzó diciendo la concursante con lágrimas en los ojos.

“Después de eso no canté más, no quise cantar más. Dije ‘la música no es para mí, no puedo, no puedo más’”, agregó, quebrada, y Marcelo Tinelli atinó a abrazarla par tranquilizarla y darle el apoyo y la fuerza que se sintió entre todos los presentes.

“Perdón, es que es muy fuerte. Mucha gente me decía ‘Nadia canta, no dejes de cantar’. Y yo no quería cantar más. Mi mejor amigo fue el que me anotó y cuando me llamaron pensé ‘no lo puedo creer’. Fue una oportunidad de nuevo, un ‘sí se puede’. Mi mensaje para todos es que sigan, siempre se puede hacer realidad un sueño. Y gracias a todos ustedes y a vos, Marce”, cerró Nadia, a flor de piel.