Denise Dumas contó la verdad sobre cómo es trabajar con Nancy Pazos: "Al aire no careteamos nada"

Denise Dumas, que fue eliminada de MasterChef Celebrity 3 (Telefe), está al frente de Flor de Equipo, programa que conducía Flor Peña y del que forma parte Nancy Pazos.

Un tenso momento al aire entre Denise y Nancy, que es panelista, despertó los rumores de enemistad. Por eso, Denise salió a aclarar la situación y reveló cómo es trabajar con la periodista.

"Mi relación con Nancy es la que se ve. No es mi amiga pero trabajamos bien juntas. Hablamos lo que hablo con cualquiera, yo ya había laburado con ella en Hay que Ver y fue lo mismo; nunca tuvimos nada. Las dos somos profesionales y al aire no careteamos ni nada, cero", aclaró, tajante, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

DENISE DUMAS ENFRENTÓ LOS RUMORES DE ENEMISTAD CON NANCY PAZOS

"Nada que ver con lo que están diciendo. De hecho cuando arrancaron a decir que Nancy, cuando llegué yo, se quería bajar, enseguida ella me llamó para aclararme que no era verdad. No es que tengo una relación, pero está todo bien", expresó Denise, sin vueltas.

Y se despidió lamentando las versiones de mala onda entre ella y Nancy, que toman cada vez más fuerza.

"Es muy feo cuando empiezan a inventar rumores de mala onda", sentenció.