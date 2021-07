El delicado cuadro de salud de Cabito mientras permanece internado: "Está a la espera de un milagro"

Eduardo Massa Alcántara se encuentra internado en el Hospital de Clínicas donde le realizan un tratamiento debido a algunas afecciones que presenta como anemia, entre otras causas que no han trascendido. Desde su internación, se publicó un mensaje en sus redes que generó preocupación: “Urgente, necesitamos dadores de sangre 0 Negativo para Cabito”.

“Está complicado y a la espera de un milagro. Está levantando la anemia y se encuentra mucho mejor de ánimo”, fueron algunas de las frases que fuentes del círculo íntimo dieron a Teleshow. Sitio al que, a fines de junio, expresó que no se encontraba bien: “Acá estoy, pero prefiero no hablar, perdóname. No estoy bien”.

El delicado panorama del actor llevó a que su hermana pidiera por la salud de Cabito, quien por problemas de obesidad llegó a pesar casi 200 kilos y en el 2017 debió realizarse un bypass gástrico. Hoy pelea por su salud y solicita ayuda a través de la donación de sangre.

Si tenés el tipo de sangre 0 Negativo, estas interesado en donar y cumplís con los requisitos, podrás concurrír de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. a la sala de Hematología del piso 3 del Hospital de Clínicas, o los días sábados de 8.00 a 12.00.