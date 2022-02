Delicada pregunta de Marcela Tauro a Thelma Fardin: "¿Intentaste terminar con tu vida?"

La anulación del juicio a Juan Darthés en Brasil, iniciado por Thelma Fardin, quien denunció haber sufrido abuso sexual, llenó de dolor a la actriz.

Más sobre este tema Carmen Barbieri miró a cámara y le habló a Thelma Fardin tras la anulación de su juicio a Juan Darthés: "Hay que seguir adelante"

En ese marco, Marcela Tauro aprovechó la sensible nota que Fardin le estaba dando a Intrusos para hacerle una pregunta íntima, muy fuerte. La panelista quiso saber si Thelma, en algún momento, pensó en quitarse la vida.

"En mi adolescencia hubo un hecho y figura en la causa. Después comprendí el amor que siento por la vida. No es algo que se me cruce", respondió Thelma. G-plus

FUERTE PREGUNTA DE TAURO A THELMA FARDIN

Thelma Fardin: -Construir lo colectivo me salvó del abismo. Yo me hice una coraza, porque si tuviera que estar todo el tiempo a flor de piel sería un mar de lágrimas.

Marcela Tauro: -Thelma, durante estos años hubo versiones de que vos habrías intentado terminar con tu vida. ¿Es así? ¿En algún momento lo pensaste, lo sentiste o son rumores de la prensa?"

Más sobre este tema Fuerte descargo de Flor de la Ve tras la anulación del juicio a Juan Darthés: "Si sos inocente no te escapás"

Fardin: -No sé si hablan de un hecho en mi adolescencia. Sí en mi adolescencia hubo un hecho y figura en la causa. Después comprendí el amor que siento por la vida. No es algo que se me cruce. Es vital poder continuar.

Tauro: -Además, sos joven y merecés ser feliz. Ojalá la próxima nota sea por tu trabajo, porque te casás, porque formás una familia. Queremos todas alegrías para vos.