De la mano de la fama llegan algunos beneficios, como los canjes. Sin embargo, Pollo Álvarez (35) no hará uso de su condición de famoso en su casamiento con Tefi Russo (32), cocinera con quien dará el ‘sí, quiero’ el 2 de noviembre.

Invitados a Los Ángeles de la Mañana, la pareja habló de los preparativos de la boda y de la decisión de no aceptar "canjes", esos acuerdos que hacen las empresas con los famosos para que les publiciten su marca en las redes o los medios, a cambio de un producto o servicio.

Más sobre este tema La lista de invitados famosos al casamiento del Pollo Álvarez: "Son muchos porque laburo hace un montón"

"Los salones te obligan a tener un menú. Pero la realidad es que las milanesas con papas fritas le gustan a todo el mundo. Es un menú que lo representa mucho a él y a mí también, porque dentro de la gastronomía hago una cocina simple", comenzó diciendo Tefi, dándole paso a la aclaración del conductor.

"Nos han ofrecido salones, pero no queremos canje, no aceptamos canje. Si nos quieren hacer un descuento, buena onda. Pero no queremos postear. Nos parece demasiado", aseguró el Pollo. Y al instante su novia lo chicaneó: "Y mirá que a él el chivo le cabe".

Cerrando su idea, el Pollo Álvarez agregó: "No digo que está mal, pero nosotros no lo queremos hacer. Capaz va un amigo y una foto al lado de la barra ya es un montón. Así que no. Pero como te digo esto, no digo que no nos regalen nada. No, regalen. Es carísimo casarse".