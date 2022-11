La decisión de Gerard Piqué que angustió a su novia: se va a Miami con Shakira y sus hijos.

Shakira tomó la decisión de mudarse a Miami con sus hijos tras Navidad. Y su ex, Gerard Piqué, hará lo mismo. Este cambio de vida no le gustó a su novia, Ana Chía Marti, que no sabe si acompañarlo o no.

La joven aún estaría reflexionando sobre la posibilidad de mudarse a Estados Unidos con su pareja y los hijos de él con la cantante, Sasha y Milán. O si irlos a visitar de vez en cuando.

Esta información la dio Jordi Martin, el paparazzi que sigue a la expareja desde hace años, y quien sumó que Gerard se instalará en Florida durante dos años para estar cerca de sus chicos. Y luego regresará a Barcelona.

EL ACUERDO POR LA CUSTODIA DE SUS HIJOS DE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ

“Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal”, asegura el escrito que la pareja difundió, en medio de su turbulenta separación.

“Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad”, aseveraron.