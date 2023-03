"Decímelo en la cara, te voy a cruzar": el duro toreo entre Alfa y Juan Reverdito que sorprendió a todos

La convivencia de Walter Alfa Santiago y Juan Reverdito dentro de Gran Hermano 2022 era mala, y ahora que ambos quedaron fuera de la gran final del reality empeoró con la advertencia del taxista, y la réplica del hombre de las bandanas.

"A vos te hablo, payaso. No solamente sos cag… que me llamás tres veces de un número privado. No sé quién te dio mi número de teléfono... No solo eso, me dejás un mensaje de voz. Me mojaste la oreja adentro de la casa, te aguanté un mes y le faltaste el respeto a mi nene chiquito. No hice nada, me la banqué pero ahora afuera estamos en la vida real", arrancó Reverdito.

"Soy tachero. ¿Cuál es el problema con que sea tachero? Estoy laburando con el taxi. ¿Cuál es tu problema? ¿Vos te pensas que porque tenés plata te podés llevar el mundo por delante?", siguió.

Ahí, se indignó: "Como me dijiste que no puedo pagar un desayuno o una merienda en 'Pepino' porque tengo otra clase social, te voy diciendo algo... estamos afuera de la casa. Si querés decímelo en la cara, si tenés los hue... suficientes para hacerlo".

"Te equivocaste y encima sos tan cagón que me llamás por teléfono de un número privado. Encima no te puedo etiquetar porque me tenés bloqueado también. (…) Quiero ver si me lo decís en la cara, en algún momento te voy a cruzar porque laburo 13 horas por día. Sos un cagón, Alfa", cerró Juan Reverdito contra Walter Alfa Santiago.

ALFA DE GRAN HERMANO 2022 NINGUNEÓ A JUAN REVERDITO

"En respuesta a ese Juan Reverdito, Reverdoti, uno que estuvo en Gran Hermano y que lo saqué con 89 por ciento de los votos de la gente. Te comento, Juan... Yo te dejé un mensaje, sí, porque te comunicaste con un amigo mío, El Mago Sin Dientes, pidiéndole presencias. Le dijiste si te podía gestionar una presencia, unos pesitos...", ninguneó Alfa a Juan.

"Te llamé para decirte 'venite a Pepino, te consigo presencias', nada más que eso. ¿Tanto te dolió, pibe? No vengas a Pepino entonces, seguí buscándote vos las presencias", continuó.

Y eso de que ofendí a tu hijo, ¿en qué momento? Vos no existías para mí en la casa así que te mando un beso grande, Juancito, que estés bien. Que tengas linda vida, yo me voy a navegar ahora", concluyó Alfa de Gran Hermano contra Juan Reverdito.