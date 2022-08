Daniela Quintero, la cordobesa que enamoró al jurado de Canta conmigo ahora: "Le pedía a Dios estar acá"

En Canta conmigo ahora Marcelo Tinelli sigue presentando a los mejores talentos musicales de todo el país y este lunes le llegó el turno a Daniela Quintero, una cordobesa radicada en Tucumán, de hacer delirar al jurado con su talento.

Daniela (46) contó que se dedica a llevar pedidos como empleada de una conocida aplicación, aunque a veces su moto le juegue en contra, ya que la pandemia le obligó a cancelar sus shows y la situación actual no le permitió recuperar su ritmo de trabajo.

“Al principio fue un shock porque me cancelaron todos los shows que tenía y no sabía qué iba a hacer, porque no tengo ningún sueldo. Pero conseguí entrar en la aplicación. Fue y sigue siendo un sostén para poder mantener mi casa y mi hijo”, reconoció frente a la producción.

DANIELA DEMOSTRÓ SU TALENTO EN CANTA CONMIGO AHORA Y EL JURADO LA CORONÓ COMO LA MEJOR DE LA NOCHE

“Una vez que me quedé muda y no podía cantar. No poder trabajar y sentir que mí vida no tenía sentido. Fueron varios meses de recuperación”, agregó la cantante, que se confesó admiradora de algunas de las mejores voces femeninas de todos los tiempos como Claudia Puyo, Celeste Caballo, Fabiana Cantilo, Sandra Mihanovich, Barbra Streisand, Tina Turner y Whitney Houston.

Daniela salió al escenario e interpreto de manera magistral Soy como soy de Sandra Mihanovich. A los pocos segundos, el jurado estaba parado casi al completo, con la excepción de Alejandro Paker y algunos otros.

“Estoy como loca, no sabés los años que yo he soñado con estar acá. Yo me enamoraba de vos. Decía ‘¡qué lindo que es, quiero agarrarle la mano’ y acá estoy”, exclamó Daniela frente a Tinelli.

LA GRAN NOCHE DE DANIELA QUINTERO EN CANTA CONMIGO AHORA

“Cantas de maravilla. Me dan ganas de llorar cuando te oigo y te veo. Se emociona mi alma. Lo que haces es lección para mucha gente. Cualquier persona que te vea y te escuche se va a inspirar en su vida”, le señaló el Puma Rodríguez.

“Me enorgullece lo que hiciste. Yo también viví lo de verse en el espejo y decir ‘no soy yo esa’. Laburar sobre eso es un ejemplo para todos”, le dijo Gladys antes de que el jurado en su totalidad le otorgue 97 puntos, un récord en el certamen.