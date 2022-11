Daniel Osvaldo trató de mala persona a Yanina Latorre y la panelista lo cruzó sin filtros

Luego de destratar al notero de LAM, Daniel Osvaldo apuntó muy fuerte contra Yanina Latorre, a quien trató de mala persona.

"Yanina Latorre, me suena más a casa tuya que a casa mía la historia esa que te inventaste. En tu casa, ¿todo bien, Yani? Están quedando mal, chicos, ¿alguno les cree? Me da orgullo que gente tan de mierd... como ustedes quieran dañarme tanto. Sigo estando del lado correcto", le dedicó Daniel a Yanina a través de sus stories de Instagram.

Lejos de quedarse en el molde, la panelista de LAM le respondió con todo tildándolo de padre abandónico. "A este sí no le da el marote... Dice gente de mierd... el abandonador serial de hijos. Vergüenza debería darle", sentenció Yanina en Twitter, redoblando la apuesta.

FURIOSA REACCIÓN DE DANIEL OSVALDO CON UN CRONISTA DE LAM

En medio de los rumores de reconciliación con Gianinna Maradona, Daniel fue interceptado por las cámaras de LAM. Sin embargo, al ser consultado por su presente sentimental, el exfutbolista estalló contra el cronista.

"No me sigas", comenzó diciendo. Luego, después de que el notero marcara su actitud, Daniel reaccionó rápidamente: "No, no te empujé, te puse el brazo y te dije ‘no me sigas’".

"Laburás para alguien que no me cae bien. ¡Tomatela!", cerró el ex de Jimena, con quien tiene a su pequeño Momo, dejando en claro que su malestar con Ángel de Brito.