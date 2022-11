Daniel Osvaldo sorprendió a un seguidor con un tierno gesto para su hijo: "Me encantaría abrazarlo"

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación con Gianinna Maradona y después de haberse convertido en noticia por su furiosa reacción con un cronista de LAM, Daniel Osvaldo mostró su costado más sensible y sorprendió a su un seguidor con un tierno gesto.

“Dani, recién miraba la tele y apareciste. Y mi hijo me dice ‘¿quién es este?’. Le mostré tus goles y me dijo ‘soy su fan’”, fue el mensaje de un usuario de Instagram que logró tocar el corazón del ex de Jimena Barón, con quien tiene a su pequeño Momo.

Fue entonces que el cantante decidió regalarle algo especial: “Decile a tu hijo que lo invito, cuando quieran y puedan, a un show de @barrioviejook porque me encantaría abrazarlo”, escribió el exfutbolista, despertando todo tipo de reacciones de sus fans.

Foto: Captura de Instagram Stories

FURIOSA REACCIÓN DE DANIEL OSVALDO CON UN CRONISTA DE LAM

En medio de los rumores de reconciliación con Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo fue interceptado por las cámaras de LAM. Sin embargo, al ser consultado por su presente sentimental, el exfutbolista estalló contra el cronista.

“No me sigas”, comenzó diciendo. Luego, después de que el notero marcara su actitud, Daniel reaccionó rápidamente: “No, no te empujé, te puse el brazo y te dije ‘no me sigas’”.

“Laburás para alguien que no me cae bien. ¡Tomatela”, cerró el ex de Jimena Barón, con quien tiene a su pequeño Momo, dejando en claro que su malestar con Ángel de Brito.