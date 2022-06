Gabriel Oliveri, letal con el Chanchi Estévez por el "huevazo" en El Hotel de los Famosos: "Me quedé recaliente y quise rajarlo"

Las instancias finales de El Hotel de los Famosos se están poniendo cada vez más picantes y no están ajena a las polémicas. La última fue el “huevazo” que Chanchi Estévez le dio a Gabriel Oliveri, el gerente del hotel. ¡Su enojo fue 100% real!

“Pasó un límite total”, aseguró, entrevistado por Intrusos. “Pampita, el Chino Leunis y yo, como los otros participantes, estamos fuera de eso. Está mal, primero porque es comida y no hay que tirarla”, se lamentó.

“Y segundo, es un hecho de violencia, yo uso lentes. Lo único que rescato de bueno es que la ropa no se me manchó nada y el pelo me quedó más brillante”, bromeó. “Fue una situación que en la vida, a una persona que hace eso, directamente está echada”, aseguró Gabriel, que se hizo conocido por su amistad con Pampita y trabaja como gerente en un importante hotel cinco estrellas.

"Yo me quedé recaliente, vos Florencia me conocés. Dije ‘ya hay que rajarlo’. Es una vergüenza y nunca me pasó en mi vida laboral". G-plus

EL ENOJO DE GABRIEL OLIVERI POR EL “HUEVAZO” DEL CHANCHI ESTÉVEZ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Lo primero que dije fue ‘hay que echarlo’ y después por cuestiones del reality… Yo me quedé recaliente, vos Florencia me conocés. Dije ‘ya hay que rajarlo’. Es una vergüenza y nunca me pasó en mi vida laboral”, aseveró, durísimo contra el exfutbolista.

También Gabriel contó que el Chanchi le pidió disculpas fuera de cámara y que él mismo decidió restarle importancia al hecho. “Es un falta de respeto, pero es un reality. Yo podría haber dicho ‘eso no lo pongan”, concluyó.