Dani La Chepi contó lo mucho que le está costando dejar de fumar: "Dejé un año entero y con la cuarentena volví"

Siempre muy cerca de sus seguidores de Instagram, Dani La Chepi compartió a través de sus stories lo mucho que le está costando dejar de fumar. "Buen día, ya van 28 horas que no fumo y estoy re bien eh. Sí, se puede... En realidad, estoy así”, dijo, divertida, confesando que le está resultando difícil.

Entonces, reveló que no es la primera vez que deja de fumar. "Estoy leyendo, gracias por las sugerencias. Yo ya dejé de fumar un año entero. O sea, dije ‘no fumo más’ y no fumé, no toqué ni un cigarrillo. No es que me daba asco, eso no me pasó. Viste que algunos dejan de fumar y ‘ay tipo, ¿podes fumar más lejos?’. No me pasó eso”, añadió.

Acto seguido, reveló cuándo volvió al cigarrillo y por qué ahora decidió frenar. "Logré como un año no extrañar el pucho, estuve bien y con la cuarentena volví a fumar. Error, error, error. Y me sentí como muy frustrada, que le estaba fallando a Isa y que me estaba fallando a mí porque se lo prometí a la nena”, expresó sobre la promesa que le había hecho a su hija.

Antes de cerrar, les propuso a sus seguidores fumadores que dejen con ella y comiencen a compartir sus experiencias en la red. "Mientras Isa sigue escribiendo los meses en cursiva, los de todo el año, yo estoy leyéndolas y me siento muy contenta por lo que acaba de pasar, que es lo siguiente: ustedes escribiéndome, diciéndome ‘me quedan pocos puchos en el atado y voy a dejar de fumar viendo tus historias. Y digo apa, bueno. Hagamos este proceso juntos, si estás en la misma... Pero no vale mentirse. Si metés pitada, nos lo contamos, ¿dale?”, cerró, buena onda.

