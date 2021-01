Damián Betular contó la charla sobre la paternidad que tuvo con Germán Martitegui: "A mis hijos les daría todo el afecto"

Para Damián Betular el 2020 fue año inolvidable para su vida, gracias al éxito primero de Bake Off Argentina y luego por el suceso de MasterChef Celebrity. El reconocido pastelero se refirió a si tiene ganas de tener hijos y reveló la conversación que tuvo con su compañero Germán Martitegui, quien es padre de Lautaro y Lorenzo.

“Le dije a Germán que yo no estaba preparado y me respondió que uno nunca lo está. De todos modos, siento que, en mi caso, debo estar un poco más preparado. Estoy seguro de que le daría todo el afecto”, contó el chef, en una charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez).

“Tengo ahijados por doquier. Estoy rodeado de chicos y me fascina, siento que en algún momento se dará. Y si no se da, tampoco tengo la obligación. No es un mandato”, confesó Damián Betular.