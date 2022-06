Cuánto cuesta la mansión de El Hotel de los Famosos: la dueña vive en Estados Unidos y fue suegra de Estefi Berardi

La semana pasada trascendió que la productora de El hotel de los famosos está a la busca de una nueva locación para el reality ya que la mansión en la que filmaron hasta hace poco está en venta. Estefi Berardi desmintió esa información y reveló el valor real de la propiedad.

La mansión en la que se graba el reality está ubicada en el kilómetro 58 de la autopista Ezeiza –Cañuelas, tiene 1200 metros cuadrados de los cuales 900 son cubiertos , tiene tres dormitorios, cuatro baños y un toilette, y se la puede ver en venta en varios sitios.

En Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), Berardi recordó que la casa pertenece a una “ex suegra”, Mariana Mellino, madre de Sergio Celli, con quien la panelista estuvo de novia entre 2015 y 2017. “Es una gran empresaria que la rompe y ahora vive en Washington”, explicó.

“Ahora salió que esta casa está en venta y El hotel de los famosos está buscando locación. Lo cierto es que la casa está en venta desde que yo estaba con Ser, porque primero ella la alquilaba para eventos”, explicó Esatefi.

ESTEFI BERARDI REVELÓ EL VALOR DE LA MANSIÓN DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Estefi también reveló que “al costado de la casa hay tres cabañas que se rentaban para fines turísticos (…), que es donde están los camarines de Pampita y el Chino Leunis”, y que Mellino tiene toda la intención de continuar apoyando el reality.

“Mariana está re contenta con Boxfish y quiere que hagan la segunda temporada. Eso ya está arreglado, va a haber una segunda temporada ahí así que por más que la vean publicada, ella no tiene intención de venderla porque está re contenta”, aclaró.

“Circuló información sobre que está valuada en cuatro millones de dólares, pero me dijo Mariana que sale mucho más. Me dijo ‘y aunque vengan hoy a comprármela, yo hoy no la vendo porque no tengo la necesidad’”, agregó Berardi.

“La producción de Boxfish le propuso a Mariana que ingrese en la segunda temporada porque la idea es que les enseñe a los chicos cómo cuida sus cosas, como elige cada cuadro, etcétera”, cerró, Estefi, que contó que Mariana se dedica a la cría de caballos y acaba de abrir un restaurante de pastas en Roma.

Exterior de la masión (foto: Zonaprop)

Exterior del hotel de noche (foto: Instagram)

Exterior del hotel de noche (foto: Instagram)

Exterior del hotel de día(foto: Instagram)

Comedor el hotel (foto: Instagram)

Exterior del hotel de noche (foto: Instagram)

Cocinas de El hotel de los famosos (foto: Zonaprop)

Pileta de El hotel de los famosos (foto: Zonaprop)

Hall de El hotel de los famosos (foto: Zonaprop)

Comedor de El hotel de los famosos (foto: Zonaprop)