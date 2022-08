A Cristian Castro le preguntaron por el romance de su madre con Luis Miguel y sorprendió con su respuesta

Cristian Castro sorprendió a todos en diálogo con Socios del Espectáculo tras reaccionar ante un posible romance entre Luis Miguel y su madre, Verónica.

“¿Están amigos o como están ahora?”, le preguntó Adrián Pallares y el jurado de Canta Conmigo Ahora respondió: “Estamos mejor que nunca, me puso en su Instagram”.

“¿Qué los distanció realmente, tuvo que ver ese acercamiento de Luismi hacia tu mamá?”, le consultó entonces Mariana Brey y él contestó: “Ojalá”.

EL COMENTARIO SIN FILTROS DE CRISTIAN CASTRO SOBRE LUIS MIGUEL

Cristin Castro lanzó un comentario sin filtros al programa matutino de eltrece sobre Luis Miguel y su supuesta mala onda por Daisy Fuentes.

“Me quitó a la chica… no hay problema, se la dejo. Está enojado porque él me la quitó y yo se la dejé, no sé qué pasó…”, dijo entre risas haciendo referencia a la modelo.