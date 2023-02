"Creo que se confundió": la reacción de Agustín de Gran Hermano a los ataques de su exnovia

Agustín Guardis quedó totalmente sorprendido con los ataques que su expareja, Daiana Filgueira, lanzó en su contra a través de su cuenta de Twitter luego de que dijera algo dentro de la casa de Gran Hermano con lo que se sintió aludida.

“Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confirar nunca más en esa persona”, había dicho el platense en su paso por el reality show de Telefé, lo que generó el estallido de su ex.

“¿Así que estuviste meses con alguien que no tenías confianza? ¿Y cuándo te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste”, escribió Daiana.

Mientras Agustín lo leía, totalmente perplejo, expresó: “No lo había visto. Es raro, yo siempre hablé muy bien de ella, yo creo que se confundió. De esto me estoy enterando ahora”.

“Me parece rarísimo que haya tomado esta posición. Me gustaría poder hablarlo con ella, eso que dije no era referido a ella, porque yo me llevo muy bien con ella y sé todo el esfuerzo que hizo bancándome”, dijo sobre la polémica.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE AGUSTÍN A SU EX TRAS EL MALENTENDIDO

Luego de ver cómo su expareja, Daiana Filgueira, estalló en las redes por una frase que no era para ella, Agustín le pidió disculpas en su visita a LAM.

“Le pido perdón si se sintió ofendida, ojalá tenga la oportunidad de hablarlo personalmente con ella como hemos hecho siempre”, imploró el platense.