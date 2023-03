Coti reveló que el supuesto novio de Guillermina Valdés le escribió: "Los jugadores siempre están a la caza"

Coti Romero (20) avanza firme en su carrera mediática y este lunes regresó a LAM a brindar una entrevista en la que reveló que Javi García, el supuesto novio de Guillermina Valdés, le escribió cuando todavía no era famosa.

“Ahora ya no soy la misma Coti”, dijo la ex Gran Hermano haciendo gala de su flamante color de pelo que eligió tras llegar a los 2 millones de seguidores en las redes sociales. “¿Es cierto que te escribió Javi García?”, quiso saber Ángel de Brito.

“¡Me está jodiendo!”, dijo ella al aire, aunque luego reconoció: “Antes de ser conocida recibí unas reacciones, pero ya no están”. “Si entro a los mensajes, me aparece la solicitud de él, pero como que no hay un mensaje”, dijo Coti.

COTI ROMERO REVELÓ LOS CONTACTOS QUE RECIBIÓ POR PARTE DE JUGADORES DE FÚTBOL ANTES DE SER FAMOSA

“¿Los borró?”, quiso saber De Brito y ella reconoció: “Si, cuando empecé a contar lo de los jugadores”. “Te deben escribir nueve mil jugadores, y desde que estás en Gran Hermano más”, disparó De Brito.

“Ahora no tanto, después de que me preguntaron y conté más o menos, pero sí en su momento. Cuando salí de la casa, sí. Tienen miedo”, analizó Coti, sobre el repentino cambio de estrategia de los futbolistas.

“Los jugadores están a la caza siempre, sobre todo estos tiroteadores”, le advirtió el conductor a la correntina, que coincidió con, pese a que en la actualidad sigue de novia con Alexis Quiroga, con quien comparte sus noches ya que ambos viven en el mismo edificio.

COTI DENUNCIÓ EN SUS REDES A UN HOMBRE QUE LE ROBÓ UNA SILLA GAMER

En los últimos días, Coti sorprendió a sus seguidores al revelar en sus stories de Instagram que un chofer particular le robó una compra que ella estaba esperando.

"Este señor, de nombre LUIS DANIEL, me robó", escribió la ex participante de Gran Hermano 2022 en una su story de Instagram.

"Trabaja como Uber, tengan cuidado, que no le pase a nadie más", agregó la joven en su descargo por Instagram. Luego, detalló que había comprado una silla gamer para comenzar su camino como streamer junto a Conejo.