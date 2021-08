La corrección de Mar Tarrés a Iavícoli tras decirle que es una "mujer real": "Eso ya no se dice más porque todas las mujeres somos reales"

Luego de ser presentada por Carolina “Pampita” Ardohain en Pampita Online, Mar Tarrés se sometió a las preguntas del panel. Sin embargo, al escuchar a Karina Iavícoli, la invitada sentó postura y la corrigió en vivo.

“Caro te presentó como una mujer real. Y yo recién te miraba. Sos tan linda y tenés tanto desparpajo y tanta personalidad, pero no es fácil –en particular en este país- siendo una mujer real. Pensaba si lo sufrís, si la gente te lo hace pasar mal. Lo que quiero decir con esto es que somos muy exitistas a la hora de exigirle a una mujer tener 90-60-90. Vos no entrás en esas medidas y sos una mujer real. ¿Lloraste por eso, no te importa, te la bancás, a veces decís ‘me gustaría tener otro cuerpo’?. ¿Cómo lo vivís?”, arrancó con su consulta Iavícoli.

A lo que Mar respondió, tajante: “Primero que el término ‘mujer real’ no se utiliza más porque reales somos todas. Pampita, por más diosa que sea y a una semana de haber dado a luz, es real, existe”.

“Buena la corrección, la tomo”, contestó la periodista. A lo que Tarrés, continuó: “Esta bueno empezar a decir la palabra ‘gorda’ sin miedo a lastimar a la otra persona porque es una característica física que tiene que tener la misma connotación que decir ‘persona flaca’. Entonces, tenemos que en la tele tenemos que empezar a ablandar esto de ‘goda’ y ‘flaca’. Punto”.

Tras escucharla, Karina prosiguió: “Pero vos me entendés lo que te quise preguntar, ¿no? Porque hay gente que es mala y que no acepta al otro cómo es y a vos se te ve fantástica y feliz. Pero digo, ¿alguna vez la pasaste mal?”.

“Toda la vida la pasé mal respecto a las críticas. En un momento me di cuenta que este es el cuerpo que tengo, el que tengo que amar y hacer respetar”, cerró la exparticipante de La Academia, contundente.