La contundente respuesta de Jimena Barón cuando Marcelo Tinelli le propuso salir con Jony Lazarte: "Yo estoy acompañada"

Jimena Barón habló de su es situación sentimental actual y fue contundente con Marcelo Tinelli cuando le propuso salir con Jony Lazarte. En La Academia, el bailarín contó que luego del sensual baile que protagonizaron no sucedió nada con la actriz, quien por su parte confirmó que está en pareja con Matías Palleiro.

“El día que Jony Lazarte bailó muy sensual con Jimena Barón, que no sé si siguió ese tema o no, pero usted sabrá decirme. Todo el mundo en la calle me decía el otro día ‘¿sale con ella?’”, preguntó el conductor al participante, quien respondió: “No, Jimena está acompañada, terminamos acá”.

Más sobre este tema Jimena Barón contó con picardía si el momento apasionado con Jony Lazarte le traerá problemas con su novio: "Voy a chequear el teléfono"

Entonces, Marcelo se dirigió directamente a la cantante y le preguntó si está en pareja y quedó sorprendido por cómo le contestó. “¿Usted sigue acompañada del señor del poncho? ¿Está de novia?”, le consultó y la mamá de Momo dejó en claro que no está sola: “Yo estoy acompañada”.