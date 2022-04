Contundente reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si le volvió a escribir a Mauro Icardi: "Mi intención es no hablar"

Luego de estar en boca de todos los medios tras filtrarse un supuesto chat que probaría su intento de acercarse nuevamente a Mauro Icardi cuando Wanda Nara estaba de visita en la Argentina, Eugenia “la China” Suárez fue abordada por las cámaras de LAM y fue contundente con su reacción al ser consultada por este conflicto.

Antes de mostrar el tape, Ángel de Brito ironizó al aire al referirse a la actriz: “Vamos a escuchar a la China Suárez. Fue un notón inolvidable, nos quiere mucho, ve siempre el programa y no se pierde de ningún episodio. Le preguntamos por Yanina Latorre y te manda saludos en esta nota”,

Fue entonces que las imágenes se ve como el cronista intenta acercarse a Eugenia sin mucho éxito: “Hola Euge, ¿cómo estás? Te saludo con buena onda”, atinó a decir, mientras le acercaba la mano para chocar los puños, pero ella prefirió ignorarlo.

China Suárez: "¿Me preguntás de verdad por qué no quiero hablar? Mi intención es no hablar". G-plus

“¿Por qué no querés hablar? ¿Querés aclarar algo o desmentir algo? ¿Sentiste que hicieron una carnicería con vos?”, fueron las consultas del periodista. A lo que Eugenia se mostró muy molesta: “¿Me preguntás de verdad por qué no quiero hablar? Mi intención es no hablar”.

“¿Es por eso que le llegó a Yanina sobre que supuestamente volviste a escribirle a Mauro?”, insistió el notero. Pero Suárez optó por el silencio y retirarse del lugar: “No quiero hablar. No sé ni quién es Yanina”, cerró, tajante.