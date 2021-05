Contundente postura de Pampita luego de que Tinelli dijera que "no se juzga la amistad" por su relación con Barby Franco: "El corazoncito te tira"

Luego de dejar en claro su apoyo a Barby Franco, a quien le tocará juzgar en La Academia de ShowMatch, Pampita redobló la apuesta y mantuvo su postura pese a la advertencia que hizo Marcelo Tinelli en su programa.

“Pampita tiene aclaro que acá no se juzga la amistad”, había dicho el conductor. A lo que la conductora de Pampita Online se sinceró: “Y bueno, pero ahí en el momento el corazoncito te tira para un lado. Yo la veo a Barby bailar y es como una hermanita pequeña que me va a dar mucho orgullo. Nuestra Barby todavía no bailó y acá todos somos de su team. Ella tiene su hinchada”.

Fue entonces que ante la consulta por cómo tomó las palabras de Tinelli, la top sorprendió con su crítica: “Pero, por favor, las cosas que he visto ahí. La cantidad de números que no coincidían con las coreografías. Todos tienen un poquito de algo con alguno”.

“¿Y si yo le pongo un 10 y Barby se lo merece? Los quiero ver ahí”, continuó. Y cerró con un mensaje directo a su panelista: “Estarás ensayando, ¿no? Si estás viendo este programa, te vas a ensayar ya mismo doble y triple turno. No nos dejes mal parados acá, en Pampita Online. Te tenemos las fichas mi amor, ¡ponele todo!”.

