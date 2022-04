La contundente declaración de amor de Flor Vigna a Luciano Castro: "Todos los días me enseña algo nuevo"

Luego de haber tildado su amor con Nico Occhiato de "tóxico", Flor Vigna contó que se siente muy feliz y agradecida por su noviazgo con Luciano Castro.

En este contexto, sus seguidores, que también se volvieron fans de su pareja con Luciano, le obsequiaron a su ídola un video con fotos románticas que ilustran su relación con el ex de Sabrina Rojas.

Muy agradecida por este dulce gesto, Flor lo compartió a través de sus stories de Instagram y aprovechó la oportunidad para declararle su amor a Castro.

QUÉ DIJO FLOR VIGNA SOBRE SU NOVIAZGO CON LUCIANO CASTRO

"Estoy viendo que muchos me etiquetaron en una nota de Lucho... Él es tan increíble que no me alcanzarían las palabras...

Todos los días me enseña algo nuevo y me motiva a cumplir mis metas. Me hacés bien", le dedicó Flor a su novio, muy enamorada.