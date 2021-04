Contundente advertencia de Martitegui a Georgina Barbarossa en MasterChef Celebrity 2: "No vayas a decir que yo te lo dije"

Este martes MasterChef Celebrity 2 presentó el desafío de cocinar con frutas que puso un verdadero aprieto a los participantes ya que los platos debían incluir carne o queso. Georgina Barbarossa se dedicó a preparar unas costillas de cerdo al horno con mostaza y ananá grillado pero erró el camino y misteriosamente Germán Martitegui apareció justo a tiempo para darle una mano.

El jurado observó que la actriz había cortado el ananá a lo largo en lugar de hacerlo en rodajas y ella le señaló que lo hizo así “para sorprenderlo”. “La verdad es que estoy sorprendido”, le dijo con ironía el chef y la instruyó para que coloque la fruta de tal manera que no se note el corte, no sin antes hacerle una advertencia.

“Después no vayas allá y digas que yo te lo dije”, le pidió Martitegui, aunque algunos minutos después, y ante la imposibilidad de defender el trabajo de Georgina, tuvo que señalarle que no suele escuchar con atención. “Te re presté atención hoy, no me irriga tanto el cerebro”, le dijo ella, incumpliendo así con el pedido del jurado.

Finalmente, la participante zafó de ir al jueves de última oportunidad y obtuvo el segundo puesto de la noche.